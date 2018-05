Veiliger verkeer aan twee scholen FIETS KONING AAN MEERPAAL, SCHOOLSTRAAT WORDT... SCHOOLSTRAAT TOON VERHEIJEN

12 mei 2018

02u34 0 Hoogstraten Vanaf maandag gelden in de Donckstraat in Meer en in de Schoolstraat in Minderhout voor één maand andere regels. De Schoolstraat wordt een echte, veiligere schoolstraat en de Donckstraat wordt een fietsstraat.

Met het project school-straten wil de stad de leefbaarheid en vooral veiligheid in acht schoolomgevingen verbeteren. Eerst mochten enkele kinderen van elke school met een GoPro-camera op het hoofd de schoolomgeving 'testen'. Daarna werd met de leerlingen, ouders en de school zelf verder gewerkt een mogelijke opties.





Voor alvast twee schoolomgevingen (Meerpaal en Scharrel) mondt dat nu uit in een proefopstelling. "Het is de bedoeling dat er ook voor de zes andere schoolomgevingen naar een zelfde concreet plan wordt toegewerkt", zegt burgemeester Tinne Rombouts (CD&V). "Mogelijk zal dat pas vanaf september zijn omdat het uittesten in de zomervakantie uiteraard geen zin heeft. De proefopstellingen die we nu doen, blijven normaal gezien één maand staan."





Voor basisschool De Meerpaal & Kiekeboe werd beslist om van de Donckstraat een fietsstraat te maken. Dat is meteen een primeur voor Hoogstraten. Concreet betekent dat dat fietsers de volledige breedte van de weg mogen gebruiken in een straat met enkelrichting ofwel de volledige rechterzijde in een straat met dubbele rijrichting. Auto's mogen maximaal 30 kilometer per uur rijden en mogen fietsers niét inhalen. Andere verkeersregels blijven gewoon van kracht. Op het kruispunt van Bijltje en Het Lak zijn wat snoeiwerken uitgevoerd, werd de boscht versmald en zijn er extra wegmarkeringen aangebracht. Op lange termijn wordt bekeken of een heraanleg van het kruispunt een optie kan zijn. In de Terbeeksestraat wordt met kleuren en borden aan de chauffeurs duidelijk gemaakt dat ze in een schoolomgeving zitten. Tenslotte komen er nog een zebrapad aan de school, wegmarkeringen op het fietspad en wordt er uitdrukkelijk gekeken naar het juiste gebruik van de kiss-and-ride. Op lange termijn wordt er ook gekeken of een volledige heraanleg van de voorkant van de school nodig is.





De Scharrel

Voor de omgeving van De Scharrel in Minderhout wordt de Schoolstraat een echte schoolstraat. Bij het begin en einde van de schooldag, wordt de straat een half uur lang volledig afgesloten voor autoverkeer. Bewoners, hulpdiensten en leveranciers van Selexion mogen wel door. Er is nu ook een zone afgebakend voor fietsers en voetgangers met grote betonblokken. De straat wordt ook enkelrichting. Ook voor De Kuip worden er maatregelen genomen: de inrit opschuiven, een fysieke afscheiding van de auto's en fietsers en het instellen van 30 km/u en éénrichtingsverkeer. In september volgen nog extra maatregelen, zoals de Witherenweg die een schoolstraat wordt en nog enkele kleine infrastructurele maatregelen.