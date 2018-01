Vandalen vernielen kerstverlichting 02u40 0

Cultuurvereniging Halte Merlet zorgde de voorbije kerstperiode voor de nodige kerstsfeer in Meerle door onder meer kerstversiering op te hangen aan het raadhuis. Toen leden van de vereniging de kerstverlichting gingen opruimen, zagen ze dat vandalen hadden toegeslagen.





"We kwamen tot de vaststelling dat de verlichting aan de reling van de trappen op drie verschillende plaatsen was doorgeknipt", klinkt het bij Halte Merlet. "Doelbewust, want het waren drie verschillende lichtsnoeren van elk 540 lampjes en elke snoer is apart door geknipt. We vinden dit eerlijk gezegd enorm laag bij de grond. Spijtig dat de daders niet waarderen dat wij Halte Merlet er een mooi en gezellig dorpszicht van willen maken in Meerle." (VTT)