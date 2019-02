Vandaal beschadigt minstens 22 auto’s in Minderhout: politie pakt verdachte (29) op Toon Verheijen

03 februari 2019

20u45 8 Hoogstraten Een 29-jarig man uit Hoogstraten is zondagnamiddag opgepakt nadat hij mogelijk een dertigtal wagens of zelfs meer beschadigd heeft met een scherp voorwerp. De politie kreeg zondag de ene klacht na de andere binnen. De teller stond in de late namiddag op 22. Mogelijk komen er daar nog een hele reeks bij.

Vanaf het centrum van Hoogstraten tot het centrum van Minderhout. Een hele reeks auto’s werd vermoedelijk zaterdagnacht of in de loop van zondagvoormiddag beschadigd. Op alle de wagens stonden tot tientallen centimeters grote krassen in het koetswerk. De meldingen kwamen vanuit de Vrijheid, Venhoef, Van Aertselaerstraat en Minderhout Dorp. “De man werd op een bepaald moment bijna op heterdaad betrapt”, vertelt Els Delafaillie, woordvoerster van de politiezone Noorderkempen. “Een getuige had hem gezien en held hem ook eventjes in de gaten en had ook uiteraard meteen de politie gebeld. Onze mensen hebben de verdachte dan ingerekend.” De verdachte is een 29-jarige man uit Hoogstraten zelf. Hij was gekend bij de politie met psychiatrische problemen.

Een van de slachtoffers was Hannelore. “Ik stapte zondagmorgen rond 8.30 uur naar mijn wagen toen ik de grote kras zag”, vertelt de jongevrouw. “Al snel bleek het niet alleen mijn wagen te zijn, maar ook drie andere voertuigen die naast mijn wagen stonden. Wat verderop bleken er nog wagens beschadigd te zijn. Het is hier zeker niet de eerste keer. In december werd de zijspiegel ook al eens kapot gestampt. Toen heb ik geen klacht ingediend, maar deze keer wel.” Tijdens de eindejaarsperiode zouden er in de Schoolstraat nog meer van dergelijke feiten gepleegd zijn. De politie onderzoekt of deze feiten eraan gelinkt kunnen worden.

De politie kreeg tot in de late namiddag al 22 meldingen binnen, maar dat aantal kan nog oplopen. “We vragen ook met aandrang dat iedereen de nog dergelijke schade opmerkt, daar zeker aangifte van komt doen op ons kantoor”, aldus Els Delafaille van de politie nog. “De aangiftes zullen dan allemaal gebundeld worden in het dossier.”