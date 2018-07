Van eigen garage naar grote hal GIN-DISTILLATEUR STERKSTOKERS BREIDT FORS UIT TOON VERHEIJEN

27 juli 2018

02u32 0 Hoogstraten Wat voor Thomas Cuyvers drie jaar geleden begon als een uit de hand gelopen hobby in een garage in Sint-Lenaarts, is vandaag een bloeiende gin- en vermoutdistillateur. Sterkstokers verhuist nu naar een hal op het industrieterrein in Hoogstraten.

Thomas Cuyvers startte zo'n tien jaar geleden als hobby met het maken van wodka en later likeuren en gins. Drie jaar geleden besloot hij van zijn hobby zijn beroep te maken. Zijn partner Karin Van Looveren is medezaakvoerster en ex-profvoetballer Patrick Goots en Lorenz Braspenninckx zijn de verkopers.





"Tot nu deden we alles in de 'garage' in Sint-Lenaarts, maar het werd gewoon veel te klein", vertelt Cuyvers. "Onze eerste plannen waren een verhuis naar een vleugel van de oude boerderij in Wortel Kolonie. Dat was een droomscenario, want daar zouden we een eigen kruidentuin kunnen maken. Helaas duurde het te lang waardoor we zijn moeten uitwijken naar een hal op de industriezone in Hoogstraten."





Gin met ajuin

In de hal is boven een soort labo gemaakt. Tegen de muur staan meer dan honderd potjes kruiden en tegen een andere muur al tientallen distillaten die gebruikt kunnen worden in gin. Sterkstokers heeft haar eigen gin, maar zet nu vooral in op de markt van de private labels. Maar niet alleen gin. "Zo hebben we bijvoorbeeld voor Reggae Geel, dat veertig jaar bestaat, een rum gemaakt", vertellen Thomas, Karin en Patrick.





Gras van middenstip

Maar de hoofdbezigheid blijft wel de gin.





"We testen zelf geregeld uit hoe we best een distillaat maken. Lang koken, kort koken, veel of weinig gebruiken, proeven. Klanten die een gin willen, nodigen we altijd eerst hier uit. Eigenlijk is de keuze oneindig. Zo hebben we onlangs een gin met ajuin erbij geproduceerd voor een restaurant. Of eentje met boshyacint voor een B&B in Brakel. Gemiddeld zitten er drie ingrediënten in een gin, maar het kunnen er ook veertig zijn. In de gin van Racing Mechelen zat bijvoorbeeld gras van de middenstip. Doet niets aan de smaak, maar het zit er wel in (lacht). We hebben ook voor Bonzai Records een gin mogen maken."





In de hal liggen ondertussen ook al zestien houten vaten met andere lekkernijen. Vermout, whisky, jenever en rum. "Daar zit nog groei in, want ik zou graag jaarlijks 45 vaten leggen", vertelt Cuyvers.





Ook whisky

"Maar ik moet ook de gin blijven doen, puur uit economisch belang. Een gin is direct klaar, maar een whisky bijvoorbeeld moet je al minstens drie jaar laten liggen. Of zelfs langer. Maar dat is echt waar ik naartoe wil: terug dat ambachtelijke. We bottelen ook nog handmatig. Deels omdat we ook kleine bestellingen aanvaarden en dan is zo'n grote machine niet handig."