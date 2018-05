UV-licht kan aardbeienteelt boost geven PROEFCENTRUM TEST REVOLUTIONAIRE BESTRIJDING WITZIEKTE UIT TOON VERHEIJEN

02 mei 2018

02u38 0 Hoogstraten Het Proefcentrum werkt aan wat een revolutie kan betekenen in de aardbeienteelt en later ook in die van paprika's en tomaten: bestrijding van de gevreesde witziekte met UV-licht. Met een in Leuven gemaakte robot wordt alles op punt gezet. Een project van zo'n 2,3 miljoen euro.

Witziekte is een van de meest voorkomende bladziekten bij een aardbeiplant. Niet alleen de bladeren, maar ook de aardbeien zelf kunnen aangetast worden. De infectieperiode duurt ook lang, want de planten kunnen van begin mei tot eind december door de schimmel getroffen worden. Nu kunnen telers niets anders dan chemische en biologische producten inzetten om de ziekte proberen te voorkomen. Maar als het van het Proefcentrum Hoogstraten afhangt behoort dat snel tot het verleden.





In een van de serres wordt een revolutionaire techniek ontwikkeld. Het 'bestralen' van de aardbeiplant met UV-licht. Hoewel UV schadelijk is voor de menselijke huid, denk maar aan alle zonnecrèmes die de stralen tegenhouden, is het meer dan waarschijnlijk optimaal voor het bestrijden van de schimmel.





"We moeten het nog optimaliseren", vertelt onderzoekster Marieke Vervoort. "UV blijkt heel efficiënt te zijn, maar we moeten de dosering en het tijdstip op punt stellen. Mogelijk is het vooral 's nachts efficiënt. De dosis is van belang om te bepalen hoe snel de robot door de serres moet rijden."





Het Proefcentrum Hoogstraten bekijkt ook of het UV -licht geen negatieve gevolgen heeft. Zo worden er ook insecten ingezet om andere ziektes te bestrijden en moet nagegaan worden welk effect het UV-licht heeft op andere schadelijke schimmels. "We staan al ver. Mogelijk kan de techniek ingezet worden in de teelt van paprika's, komkommers en tomaten." De robot die voor de UV-verlichting moet zorgen, wordt gemaakt door Octinion uit Leuven. Zij staan ook enorm ver in de ontwikkeling van een plukrobot voor de aardbeiteelt.





Uitbreiding naar Europa

Bedoeling is dat de nieuwe technieken toegepast worden in héél Europa. Het project krijgt dan ook een subsidie van meer dan 600.000 euro van Europa. De grootste geldschieter is de provincie met een budget van net iets meer dan 1 miljoen euro.Daarnaast wordt fors geld uitgetrokken voor nieuwigheden en evoluties in de glastuinbouw, waarvan heel wat serres in de (Noorder)Kempen terug te vinden zijn. Zo wordt onder meer 3,5 miljoen euro uitgetrokken om serres uit te rusten met hightechapparatuur om sneller te kunnen ingrijpen bij het ontstaan van ziektes en dergelijke. Ook op vlak van gebruik van energie en verwarming worden miljoenen uitgetrokken om nieuwe toepassingen te ontwikkelen.