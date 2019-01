Unizo lanceert nieuwe website “Beleef Hoogstraten” Ook handelaars en horecazaken uit deeldorpen krijgen plaats op de webpagina Toon Verheijen

25 januari 2019

15u09 0 Hoogstraten Middenstandsorganisatie Unizo heeft bij het begin van 2019 haar website in een volledig nieuw kleedje gestoken. De oude versie was niet aantrekkelijk meer en de bezoekersaantallen liepen jaar na jaar terug. “We breiden ook uit naar héél het grondgebied van Hoogstraten dus ook de deeldorpen zijn er voortaan op terug te vinden.”

De middenstand in Hoogstraten had tot voor kort met www.winkelcentrumhoogstraten.be wel een eigen webpagina, maar aantrekkelijk was die niet meteen meer te nemen. Ook de bezoekersaantallen gingen al jaren achteruit. “Eigenlijk was de website absoluut niet meer van deze tijd”, vertelt voorzitter Patrick Melis. “De website was nogal statisch en er waren geen koppelingen met de nieuwe sociale media. We hadden ook het gevoel dat de vlag absoluut de lading niet meer dekte en daarom zijn we gaan vernieuwen. We willen opnieuw beleving in het middenstandsgebeuren en vandaar ook onze nieuwe naam: Beleef Hoogstraten.”

Uitbreiding

Met de naam ‘winkelcentrum Hoogstraten’ werd eigenlijk alleen verwezen naar de handelszaken op de Vrijheid. Winkels en zaken in deeldorpen Meer, Meerle, Meersel-Dreef, Wortel en Minderhout hoorden er niet echt bij. “We hebben op deze website inderdaad alle bedrijven opgenomen”, zegt Patrick Melis. “De bezoeker moet in één oogopslag een duidelijk beeld krijgen van het aanbod van winkels, horeca én toerisme op het hele grondgebied. We hebben de website ook gelinkt aan de activiteitenkalender van onze stad en zorgen ook voor een duidelijke link naar de evenementen in onze stad.”

Jobkanaal

Als extra aanvulling is er zelfs een extra luik toegevoegd speciaal voor de handelaars. “Zij kunnen via het jobkanaal hun vacatures posten en bekendmaken. Ze kunnen de website ook gebruiken als extra reclamemiddel voor hun acties en promoties.” De website werkt ook interactief, want wie de site bezoekt kan meteen vragen stellen aan de webmaster. “We spelen korter op de bal als vroeger”, zegt Patrick melis. “Wanneer er in de toekomst andere items aan belang winnen, op technologisch vlak of met sociale media, dan kunnen we die eenvoudig toevoegen aan de website.”

Beleef Hoogstraten pakt samen met de website ook uit met een nieuw logo. Op de site staat ook een duidelijk item over parkeren, want dat is voor heel wat bezoekers niet altijd duidelijk. Tijdens de verkiezingen was een beter parkeergeleidingssysteem bij zowat alle partijen ook een programmapunt.

Bekijk de nieuwe website op www.beleefhoogstraten.be