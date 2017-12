Unieke tijdslijn rond restauratie en geschiedenis van 'Katrien' 02u42 0

De stad heeft op haar website een unieke tijdslijn laten plaatsen over de geschiedenis en de restauratie van de Sint-Katharinakerk die enkele weken geleden gestart is. De tijdslijn start met de bouw van de kerk 'Katrien' en dan worden stelselmatig alle belangrijke gebeurtenissen opgelijst, met filmpjes erbij zoals over het ontstaan van de Heilig Bloedprocessie.





Het opbouwen van de stelling gaat ondertussen flink vooruit. Als de werken vlot verlopen, zal de stelling in de loop van januari tot aan de galmgaten reiken. Beiaardier Luc Dockx speelt op 14 januari zijn (voorlopig) laatste concert. Op 16 januari luiden de klokken voor de laatste keer. Daarna wordt het gedurende een jaar stil in Hoogstraten. De planning voorziet dat eind januari de galmgaten worden opengemaakt zodat de beiaard kan worden verwijderd. Dat zou gebeuren omstreeks 20 februari. Na de verwijdering van de klokken wordt de stelling verder omhoog gebouwd tot aan het dak. Eind augustus moeten de glasramen hersteld en geplaatst zijn. In het najaar van 2018 worden gevel- en dakwerken afgerond. Tussendoor wordt ook de beiaard opnieuw geplaatst. In maart moeten de werken opgeleverd worden. Op 1 mei 2019 volgen dan de Jubelfeesten 2.0. In 1960 werden die een eerste keer gehouden bij de inhuldiging van de beiaard. Allle info op www.hoogstraten.be/restauratievankatrien. (VTT)