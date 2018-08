Unieke expo rond oorlogsburgemeester 08 augustus 2018

In het Stedelijk Museum Hoogstraten loopt de unieke tentoonstelling rond de dagboeken van oorlogsburgemeester Lodewijk Van Nueten onder de naam 'Herr Bürgermeister'. Lodewijk Van Nueten wordt geboren op 4 november 1847 in Merksplas. Zijn vader was molenaar en het gezin in de windmolen Arbeid Adelt aan de Molenzijde. Lodewijk was de oudste in een gezin van vijf kinderen. Na het overlijden van vader Van Nueten in 1861 erven Anna en de kinderen de molen. Lodewijk neemt de taak van molenaar op zich. In 1883 huwt hij met Maria Smits uit Meerle en verhuist ook naar daar. Hij wordt er handelaar in meststoffen en acht jaar later in 1891 wordt hij burgemeester. Ook zijn twee broers zijn burgemeesters in dezelfde periode: Victor in Merksplas en Joseph in Zoersel.





In 2012 worden de oorlogsdagboeken van hun voorvader Lodewijk Van Nueten door de familie Van Nueten geschonken aan het Stedelijk Museum. Sinds 2014 kunt iedereen op de website www.meerle14-18.be lezen wat Lodewijk schreef over de oorlogsperiode 1914-1918 en de nasleep ervan.





De expo loopt tot 23 december 2018. (VTT)