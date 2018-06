UNESCO-Comité beslist over Kolonies 25 juni 2018

02u33 0 Hoogstraten Voor de Kolonies in Wortel en Merksplas breken er spannende dagen aan. Over enkele dagen wordt duidelijk of de Kolonie erkend wordt als UNESCO Werelderfgoed.

Nog tot 4 juli vindt in de eilandstaat Bahrein in de Perzische Golf de jaarlijkse vergadering plaats van het UNESCO Werelderfgoedcomité. Op die internationale conferentie wordt beslist of de 7 Koloniën van Weldadigheid in België en Nederland, waar ook de kolonies van Wortel en Merksplas deel van uitmaken, een plaats krijgen op de gerenommeerde werelderfgoedlijst", klinkt het bij de vzw Kempens Landschap. "Het dossier van de Koloniën van Weldadigheid, dat door een Belgisch-Nederlandse vertegenwoordiging op 20 januari 2017 bij het UNESCO-Werelderfgoedcentrum in Parijs werd ingediend, bereikt daarmee een beslissende fase. Als de Koloniën eind juni de UNESCO-status toegewezen krijgen, worden Wortel- en Merksplas-Kolonie werelderfgoed, precies 25 jaar na de afschaffing van de Belgische wet op de beteugeling van de landloperij." (JVN)