Uitreiking Cultuurprijs 05 februari 2018

De stad Hoogstraten reikt op 9 februari weer de jaarlijkse Cultuurprijs uit. Twee verenigingen, activiteiten, personen of evenementen krijgen een eervolle vermelding. Er is dit jaar ook weer een publieksprijs: de Gouden Cactus. Het aanwezige publiek heeft dan de laatste stem. De kandidaten voor de Cultuurprijs draagt de Cultuurraad voor.De uitreiking van de prijzen vindt plaats in de Rabboenizaal van de Spijkerscholen. (VTT)