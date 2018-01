Twintigers opgepakt voor auto-inbraken 02u29 0

Twee twintigers zijn zondagnacht opgepakt na een hele reeks inbraken in voertuigen in Minderhout. De daders sloegen onder meer toe in de Koestraat, Treslong en Hoge Weg en Beemden. Dat gebeurde onder meer bij Gert Rombouts van de Haarbazaar en de Barbershop. "De daders gingen aan de haal met een tankkaart, sleutels en zowaar twee cadeaubonnen van een speelgoedwinkel", zegt barbier Gert Rombouts. "Je vraagt je wel af waarom ze voor dergelijke zaken de moeite doen om ze te stelen. De kaarten zijn bijvoorbeeld niet bruikbaar zonder code." Uiteindelijk kon een bewoner uit de Treslong de daders betrappen in zijn wagen. De twee mannen sloegen nog op de vlucht, maar konden aan de Beemden gevat worden door de politie. De twee mannen, 24 en 26 jaar oud, blijven aangehouden. (VTT)