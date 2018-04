Twee zwaargewonden na crash op E19 05 april 2018

De E19 in Minderhout (Hoogstraten) vormde in de nacht van dinsdag op woensdag het decor van een zwaar verkeersongeval, omstreeks half één 's nachts in de richting van Nederland. Een bestuurder merkte niet op dat de auto voor hem veel trager reed en knalde er achteraan op. De bestuurster van de aangereden auto zat gekneld. Ze moest door de brandweer worden bevrijd. De vrouw werd nadien met zware verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Ook in de aanrijdende auto raakten twee personen gewond. Eén inzittende liep zware verwondingen op, de andere slechts lichte. Door het ongeval was alleen de linkerrijstrook open. Na anderhalf uur waren alle gewonden afgevoerd en de brokstukken opgeruimd. Rond 2 uur was de snelweg weer open. (JVN)