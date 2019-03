Twee verdachten opgepakt in drugsonderzoek Toon Verheijen

14 maart 2019

07u57

De lokale recherche van de politiezone Noorderkempen heeft dinsdagavond twee verdachten opgepakt in het kader van een drugsonderzoek dat al een tijdje liep. Een van de twee, een man van 30, werd opgepakt in de Achtelsestraat door een arrestatieteam van de Politie Regio Turnhout. De man moest op zijn knieën gaan zitten en werd op het voetpad in de boeien geslagen. Het verkeer werd tijdens de actie die amper een paar minuten duurde tegengehouden. Later werd ook nog een 25-jarige vrouw opgepakt. Tijdens twee huiszoekingen werden vier kilogram cannabis, weegschaaltjes en enkele lege plastic zakjes in beslag genomen. De twee verdachten werden woensdag voor de onderzoeksrechter geleid. De man blijft aangehouden en verschijnt vrijdag voor de raadkamer. De vrouwelijke verdachte werd na verhoor vrijgelaten.