Twee inzittenden zwaargewond na crash 13 februari 2018

Op de John Lijsenstraat in Meer (Hoogstraten) is gisterenavond rond 21 uur een zwaar ongeval gebeurd. Een bestelwagen van het merk Ford Transit met Belgische nummerplaat reed vanuit Nederland richting Meer in op een boom. De auto begon te slingeren en kwam tot stilstand tegen de boom aan de overkant van de straat. De deuren aan de rechterkant van de auto raakten de eerste boom en lagen even verderop in de straat. De twee inzittenden raakten zwaargewond en werden naar het ziekenhuis overgebracht. De passagier van de auto bevond zich gisterenavond nog in kritieke toestand. De John Lijsenstraat werd onmiddellijk afgesloten en was om 22.30 uur nog steeds niet opnieuw open voor verkeer. (MVBO)