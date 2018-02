Twee inbraken in zelfde straat 27 februari 2018

Een woning aan Achteraard in Minderhout (Hoogstraten) kreeg inbrekers over de vloer. De bewoners stelden zondagochtend vast dat onbekenden de houten deur van de garage hadden open gebroken. De daders maakten werkmateriaal buit. Elders in de straat werd zondag ook een inbraak in een loods achter een woning opgemerkt. Ook hier werd gereedschap gestolen. (JVN)