Twee brandweerwagens gezegend door pastoor 16 april 2018

02u39 0

Twee gloednieuwe brandweerwagens van de Hulpverleningsverleningszone Taxandria zijn zaterdag ingehuldigd en officieel gezegend door pastoor Bart Rombouts vlak voor het stadhuis van Hoogstraten. Het ging om een nieuwe tankwagen en een nieuwe autopomp die door de zone zijn aangekocht en in Hoogstraten gestationeerd zullen worden. De twee kwamen onder begeleiding van de politie en de fanfare over de Vrijheid gereden. "We zijn jullie als brandweer enorm dankbaar voor wat jullie voor ons doen", vertelt Bart Rombouts. "Jullie helpen vaak mensen in tragische omstandigheden en dat verdient respect." Waarop Bart Rombouts de twee wagens en ook nog een ziekenwagen kwistig met wijwater zegende. (VTT)