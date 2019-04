Tuinbouwer gooit het roer om: van grote leverancier voor veiling Hoogstraten naar gezellig ‘Groentehuisje’ Toon Verheijen

15 april 2019

14u40 1 Hoogstraten Tuinbouwer Jan Van Alphen en zijn gezin gooien het roer om. In de serres aan Achteraard in Hoogstraten groeien voortaan alleen nog groenten en fruit voor eigen verkoop. In de serre kan je nu rondwandelen of iets drinken. Kinderen kunnen terecht in de zandbak en scholen zijn welkom in de tuinklas. “We stonden voor de keuze: uitbreiden of een nieuw verhaal schrijven.”

Jan Van Alphen is al decennialang een bekende tuinbouwer in de streek, maar sinds kort levert hij geen komkommers, kiwibessen of augurken meer aan de Coöperatie Hoogstraten.

Het Groentehuisje

Sinds zondag stort het gezin zich volop op het nieuwe verhaal: Het Groentehuisje & Den Hof aan Achteraard in Minderhout. “We zijn al eventjes bezig met veranderingen in de serre, maar eindelijk zijn we echt gestart”, vertellen Jan en zijn partner Linda. “We telen alleen nog maar groenten en fruit die we zelf verkopen in ons winkeltje. Dat hebben we al vele jaren, maar het draait enorm goed. We stonden eigenlijk voor de keuze: nog uitbreiden om te kunnen blijven leveren aan de Coöperatie Hoogstraten ofwel voor een totaal ander concept kiezen. Nu is het nog een beetje ‘kaal’, maar over enkele weken staat echt alles in bloei en gaat het er helemaal anders uitzien. We kunnen bijna het hele jaar door verse groenten aanbieden. Zeker tot Kerstmis kan je hier altijd wel iets vers vinden.”

Grote toog

De serre van de familie Van Alphen wordt dus niet langer alleen maar ingepalmd door komkommers of kiwibessen. Je kan er aardbeien vinden, diverse fruitbomen, kolen, pompoenen, bessen en noem maar op. Alles met de bedoeling om te verkopen in het eigen winkeltje.

In de serre staat nu ook een grote toog en er staan zelfgemaakte houten tafels waar je iets kan drinken. Een beetje verderop is een gigantische zandbak gemaakt waar kinderen naar hartenlust kunnen spelen en er is ook een educatieve ruimte waar kinderen kunnen alles kunnen leren over planten en dergelijke.

Tuinklas

“We zijn trots op wat hier gedaan hebben”, vertellen Jan en Linda. “Er zijn al heel wat scholen op bezoek geweest en er komen er nog veel. Buiten hebben we ook een tuinklas gemaakt waar kinderen dingen kunnen planten. Ze kunnen dan altijd nog eens terugkomen om te kijken hoe hun plantjes het doen. Zo leren ze waar hun eten vandaan komt.”

Gratis oplaadpunten

Buiten aan de serre staan tussen de bomen ook picknickbanken. Er staan ook oplaadpunten voor elektrische fietsen.

“Mensen mogen die hier gratis opladen. De energie wordt opgewerkt door onze zonnepanelen. En terwijl ze hun fiets opladen, kunnen ze dan gezellig iets komen drinken”, lacht Jan.

Den Hof is elke dinsdag, woensdag, zaterdag en zondag geopend voor het publiek van 11 tot 18 uur. Scholen en groepen zijn welkom op afspraak. Het Groentehuisje is alle dagen open van 6 tot 21 uur.

Je kiest daar zelf je groenten en fruit uit, rekent uit hoeveel het is en betalen kan je dan aan en betaalautomaat. “We doen dat al jaren zo en dat werkt echt. Mensen zijn eerlijk. Vroeger stond er wel een offerblok, maar dat hebben we toch maar veranderd in een automaat.”