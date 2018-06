Treehouse opent de deuren op De Mosten 04 juni 2018

02u37 0 Hoogstraten De broers Ruud, Bram en Simon Lenaerts hebben afgelopen weekend de deuren open gesmeten van hun Treehouse op het recreatiedomein De Mosten.

Het horecagedeelte van De Mosten kwam eind vorig jaar vrij te staan omdat de vorige uitbater zijn overeenkomst eenzijdig had opgezegd. De stad ging op zoek naar een nieuwe concessionaris. De broers Lenaerts, die ook al Goodlife Cablepark uitbater op De Mosten, kwamen als winnaar uit de bus en sloten een concessie af voor 20 jaar. "We hadden vroeger willen opengaan, maar het goede weer heeft ons wat vertraagd omdat het ontzettend druk was met de andere activiteiten", lacht Bram Lenaerts. "Het concept is volledig anders. Iedereen moet zelf drinken en eten bestellen aan de toog. We werken met een kleine kaart, maar we willen uitpakken met heel speciale croque monsieurs die je nergens vindt." De komende maanden zullen er nog heel wat zaken veranderen. "We gaan dit najaar vermoedelijk starten met de bouw ons klimparcours", vertelt Bram. "Dat komt rond de speeltuin tussen de bomen." Vader Jos Lenaerts - die op De Mosten samen met de broers ook vzw Buitenspel organiseert - ziet het goedkomen. "Er zijn nog heel wat plannen. Zo willen we eigenlijk het terrasgedeelte meer integreren in de speeltuin, zodat je als ouder ook je kinderen kan laten spelen terwijl je zelf op het terras zit." Aan de zwemvijver komt een chill-outzone met picknicktafels. Verder komt er ook een kinderzone en de speeltuin wordt groter en krijgt een strandbar. (VTT)