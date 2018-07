Tractor belandt in Mark 16 juli 2018

Zaterdagochtend omstreeks 9.45 uur is een tractor met een watertank van 15.000 liter in de Mark terechtgekomen. De tractor belandde ondersteboven in het water. De brandweer pompte de tank leeg en kreeg uiteindelijk ook de tractor weer op het droge. De bestuurder van de tractor werd naar het ziekenhuis gebracht, maar verkeerde niet in levensgevaar. (WDH)