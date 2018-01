Toekomstige koks maken leerlingen warm voor VTI 31 januari 2018

De leerlingen van het vijfde en zesde leerjaar van basisschool Spijker hebben gisteren gesmuld van de gerechtjes die de leerlingen van de eerste graad van de hotelschool Spijker klaar hebben gemaakt in hun foodtruck.





De leerlingen kregen een wortelpureetje aangeboden en een - volgens de meeste leerlingen toch - heerlijk kippenspiesje. Later in de namiddag kreeg ook de Gemeentelijke Basisschool bezoek van de foodtruck.





De komende dagen trekken de toekomstige koks ook nog naar Wortel, Meerle, Rijkevorsel en Merksplas. (VTT)