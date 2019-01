Tinne Rombouts : “Hoogstraatse verenigingen verdienen geen zweepslag, maar een dikke pluim” Toon Verheijen

29 januari 2019

20u39 0 Hoogstraten Oppositiepartij CD&V haalt scherp uit naar de nieuwe bestuursploeg. Volgens de partij zijn de nieuwe statuten voor de cultuurraad, die normaal moesten gestemd worden op de gemeenteraad, een schande. “Verenigingen dreigen hun subsidie kwijt te spelen als ze drie keer niet kunnen aanwezig zijn op de cultuurraad. Cultuurparticipatie is een recht, geen plicht.” Het agendapunt werd uiteindelijk afgevoerd.

Hoogstraten heeft alles samen zo’n 200 socio-culturele verenigingen. Omdat er verkiezingen zijn geweest, moet ook de cultuurraad opnieuw samengesteld worden. Op de gemeenteraad van maandag werden de nieuwe statuten besproken en dat zorgde meteen voor een zware rel. “In deze statuten is opgenomen dat wanneer verenigingen drie opeenvolgende keren niet aanwezig zijn op de cultuurraad zij hun subsidie voor maar liefst twee jaar verliezen. Wij zijn het hier absoluut niet mee eens en wijzen de meerderheidspartijen Hoogstraten Leeft en N-VA erop dat cultuurparticipatie een recht is en geen verplichting. Dit is een zweepslag voor onze 184 socio-culturele verenigingen die bijna uitsluitend werken met vrijwilligers. Deze verenigingen en vrijwilligers verdienen net een dikke pluim in plaats van een straf! Bovendien is dit totaal onwettig. Onze socio-culturele verenigingen moeten zich in de eerste plaats kunnen bezighouden met hun kernactiviteiten: mensen samenbrengen, investeren in vorming, cultuur en daarmee in het maatschappelijk leven. Deze nieuwe ploeg wil de betrokkenheid verhogen, maar volgens ons ligt de sleutel tot verhogen van participatie in het positief motiveren, zorgen voor een aantrekkelijk aanbod en bv. extra punten toekennen in hun subsidiedossier. In het huidig subsidiereglement is voorzien dat verenigingen die aanwezig zijn op de cultuurraad, extra punten verdienen. CD&V stelt voor om dit aantal wat omhoog te trekken. Zo stimuleren we verenigingen en vrijwilligers.”

Schepen van Cultuur Arnold Wittenberg geeft toe dat er veel discussie was. “Maar vooral ook over kleine dingen. Daarom hebben we snel besloten het punt af te voeren omdat de gemeenteraad niet het forum is om te discussiëren over woordgebruik. En ja, ook over dat punt van de afwezigheden. Het is een punt dat nochtans door de cultuurraad zelf is voorgesteld. Trouwens een beetje vreemd dat de oppositie moeilijk doet, want ze hebben mee de pen vastgehouden. Maar we gaan het dus opnieuw bespreken en alle fracties erbij betrekken.”