Ti Van Schelle vereeuwigd in straatnaam in Wortel Toon Verheijen

30 januari 2019

10u16 0 Hoogstraten De straat in de nieuwe verkaveling aan Poeleinde in Wortel heeft een nieuwe naam gekregen: Ti Van Schellestraat.

Ti (Martial) Van Schelle werd geboren op 6 juli 1899 op de Diepte (Merksplas-Kolonie, op de grens met Wortel). Hij was de zoon van advocaat Albert Van Schelle en de Amerikaanse vertegenwoordigster van het Rode Kruis Annie Fowler Protvoth. Bij het uitbreken van WOI verbleef Ti bij zijn moeder in Amerika. In april 1917 verklaart Amerika de oorlog aan Duitsland en de 17-jarige Ti is bij de eerste vrijwilligers die oversteken naar het front in Frankrijk. Na de oorlog keerde hij terug naar de Diepte. In 1919 vertrok hij naar Brussel en werd een grote sportman. Verschillende malen werd hij Belgisch kampioen zwemmen, hij bouwde de eerste ijsbaan in België, organiseerde schaatsgala’s en hockeywedstrijden, nam deel aan ballonwedstrijden en internationale waterpolo- en bobsleewedstrijden.Tijdens WOII ging hij in het verzet. Op 15 januari 1943 werd hij gearresteerd door de Gestapo en opgesloten in Breendonk waar hij op 15 maart 1943 gefusilleerd werd.