Think Muco groot succes in Oud Hoogstraeten Toon Verheijen

21 december 2018

08u43 0

Brasserie Oud Hoogstraten organiseerde in het kader van De Warmste Week Ongelofelijk de actie Think Muco. De zaakvoerders waren meer dan gelukkig met de opkomst én de inzet van het personeel en de vrijwilligers. “Vol enthousiastme zijn jullie er allemaal voor gegaan, zowel voor als achter de schermen. Wij willen jullie ook via deze weg nogmaals danken. Jullie verdienen allemaal een groot compliment en wij zijn ongelofelijk trots op ons top team met een warm hart voor de warmste week.” Onder meer toekomstig burgemeester Marc Van Aperen trok naar de zaak om zijn baard te laten scheren.