Testvluchten F16 veroorzaken hevige knallen en ongeruste telefoontjes naar de hulpdiensten

28 maart 2019

Verschillende politiezones in de Noorderkempen en de noordrand van Antwerpen kregen donderdag kort na 15 uur verontrustende meldingen over luide knallen . Bij sommige meldingen was zelfs sprake van trillende ramen.

Defensie bevestigt dat het om geplande testvluchten van een F16 ging. Defensie verontschuldigt zich voor het ongemak.

Vandaag, omstreeks 15u, doorbraken #f16jets @BeAirForce de geluidsmuur bij de uitvoering van een geplande testvlucht. De schokgolf kon worden waargenomen in de regio Kempen. @BelgiumDefence verontschuldigt zich voor het eventueel veroorzaakte ongemak. pic.twitter.com/E5Atd0GB8z Belgian Air Force🇧🇪(@ BeAirForce) link

