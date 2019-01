Team Proper Hoogstraten pakt zwerfvuil en sluikstort aan Stad zoekt naar gespecialiseerde firma voor Transportzone Meer aan te pakken Toon Verheijen

24 januari 2019

14u00 0 Hoogstraten Het Team Proper Hoogstraten trekt voortaan dagelijks door Hoogstraten en deelgemeenten als extra hulpmiddel om zwerfvuil en sluikstorten tegen te gaan. De stad gaat daarvoor een samenwerking aan met de vzw Natuurwerk. Tijdens de eerste week waarbij op onder meer de Transportzone Meer werden niet minder dan 200 vuilzakken opgehaald. De stad zoekt daar naar een gespecialiseerde firma.

Het vorige stadsbestuur had al kenbaar gemaakt dat het meer middelen wilde inzetten om de overlast van zwerfvuil en sluikstorten harder aan te pakken. Na de camera is er sinds midden januari ook de inzet van Team Proper Hoogstraten. De stad werkt daarvoor samen met de vzw Natuurwerk die een viertal mensen tewerkstelt via sociale tewerkstelling. “We werken vooral samen met openbare besturen”, vertelt Rob Van Hove van Natuurwerk. “Onze mensen hebben het moeilijk om een job te vinden in de reguliere arbeidsmarkt en via een opleidingsprogramma proberen we hen daarbij te helpen. We werkten al met de stad Hoogstraten samen op de Kolonie van Wortel. Met dit project is het de bedoeling dat we de woonwijken aanpakken, maar ook sites als Den Dijk, het Rozenkranspark, de zwembadsite of de Transportzone Meer.”

Noodzaak

Het team werd aanvankelijk ingezet op de Transportzone in Meer. “Daar schrokken we zelf van, maar op een week tijd haalden we daar niet minder dan 200 volle zakken op met enkel zwerfvuil. Daar is dus echt nood aan opruimen, mar dat maakt ook duidelijk dat er moet ingezet worden op sensibiliseren.” Ook schepen van milieu Michel Jansen (N-VA) beseft dat er nood aan actie is. “Maar voor het geval Transportzone Meer moeten we naar een andere oplossing. Daar gaan we op zoek naar een gespecialiseerde firma om daar eens grote kuis te houden, want het afval is daar ook niet altijd even ‘proper’. Team Proper Hoogstraten kan daarna wel weer ingezet worden voor verdere handhaving.”

Sluikstorten

Sluikstorten is blijkbaar ook nog altijd een probleem. Op anderhalve week tijd kwamen er een dertigtal meldingen binnen van sluikstorten. Daarom blijft de stad ook inzetten op sensibiliseren én repressie. “We hebben onze camera aangekocht en we hebben al de eerste vaststellingen kunnen doen”, zegt Michel Jansen. “Als we de daders kunnen identificeren krijgen ze een boete tot 250 euro. En ook de opruimkosten zijn voor hun rekening. De afgelopen jaren hebben we alle locaties waar veel sluikstort voorkomt in kaart gebracht. Dit leverde een lijst op van 24 prioritaire locaties die wij extra in het oog houden zoals het Paterspad, Wortel-Kolonie, Bosuil en Lage Rooy. We zetten de camera overigens ook in op overlastplaatsen zoals het Peperstraatje waar regelmatig klachten zijn over wildplassen. We stellen ook vast dat de locaties van een aantal glas- of afvalcontainers aantrekkelijk zijn om extra afval te dumpen. Onze sluikstort-camera toont dat er niet enkel afval wordt gedumpt, maar dat eveneens zakken met oude kleding worden meegenomen. Ook dit is niet toegelaten. Daarom plaatste het stadsbestuur op verschillende locaties (Het Lak in Meer, de Mouterijstraat in Hoogstraten) ondergrondse containers.”

De stad hoopt ook dat scholen en verenigingen zich willen blijven inzetten om ook regelmatig zwerfvuilacties te doen.