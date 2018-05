Tabak-gangster riskeert 5 jaar cel BENDELID DIE 6 SNELKRAKEN PLEEGDE PER TOEVAL GEKLIST JEF VAN NOOTEN

11 mei 2018

02u33 1 Hoogstraten De meeste gangsters die vorig jaar een reeks brutale snelkraken pleegden op tabakshandelaars in Hoogstraten, zullen wellicht nooit gevonden worden. Eén van hen werd wél geklist. Per toeval na een inbraak in Nederland. Hij riskeert 5 jaar cel.

De 41-jarige Roemeen Niculai B. hoorde woensdag een effectieve gevangenisstraf van 5 jaar tegen zich vorderen. Volgens het parket maakte hij deel uit van de bende die tussen december 2016 en maart 2017 een zestal zogenaamde snelkraken pleegde in Hoogstraten en Baarle-Hertog. Op 16 januari en 2 maart vorig jaar braken de daders binnen bij koffiehuis Martens in Meersel-Dreef (Hoogstraten), op 20 januari 2017 was First Stop in Hoogstraten aan de beurt en op 6 februari en 31 maart 2017 kreeg Krant & Kopie in Meerle ongewenst bezoek. De eerste inbraak in het rijtje dateert van 13 december 2016. Toen drongen de gangsters via het dak de Tabakschuur in Baarle-Hertog binnen. "Zes snelkraken in enkele maanden tijd. Telkens hadden ze het gemunt op sigaretten en potten tabak", zegt openbaar aanklager Catherine Dederen.





Brandblusser in gezicht

De brutaalste inbraken vonden plaats bij koffiehuis Martens in Meersel-Dreef. De daders vernielden er de rolluiken en sloegen het raam aan diggelen met een kliefhamer. Ook uitbater Louis Martens zelf werd niet gespaard. "Hij was wakker geworden van het lawaai en werd in de winkel geconfronteerd met enkele verdachten met bivakmutsen", aldus Dederen. "Hij probeerde de sigaretten terug af te pakken en de bivakmuts van een verdachte af te trekken. De daders spoten daarop een brandblusser leeg in zijn gezicht." Na de eerste snelkraak had Louis Martens maatregelen genomen. Hij zette een babyfoon in zijn zaak, zodat hij inbrekers nog sneller zou horen. "Begin maart werd hij zo opnieuw geconfronteerd met de inbrekers. Dit keer gooiden ze een brandblusser in zijn richting waardoor hij gewond raakte aan zijn hand." Louis Martens vraagt in totaal 15.000 euro schadevergoeding.





In mei 2017 liep Niculai B. tegen de lamp. Hij werd opgepakt na een gelijkaardige inbraak bij een dagbladhandelaar in het Nederlandse Waalwijk. "Het DNA van B. is aangetroffen op een zaklamp die werd achtergelaten bij één van de snelkraken."





Volgens het parket staat het vast dat alle inbraken gepleegd werden door dezelfde daders. Omdat ze steeds op dezelfde manier te werk gingen en telkens hetzelfde type auto werd opgemerkt.





Niculai B. is geen onbekende voor het gerecht. Hij is al gekend voor identieke feiten in 2012-2013 in het Mechelse, en reeds acht keer veroordeeld in Nederland en Italië. Voor deze reeks snelkraken vraagt zijn advocaat de vrijspraak. "Hij is geen koorknaap en verdient zeker geen standbeeld. Maar we moeten naar de concrete bewijzen kijken en die zijn er in dit dossier niet. Het is niet omdat zijn DNA op de zaklamp is aangetroffen, dat hij ook zelf ter plaatse is geweest. En het is niet omdat telkens dezelfde auto wordt gebruikt dat er telkens dezelfde personen in die auto zitten." Vonnis op 23 mei.