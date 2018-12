Subsidie van 500.000 euro voor bouw van lokaal dienstencentrum op kloostersite Toon Verheijen

22 december 2018

16u31 0 Hoogstraten Het regent schijnbaar eindejaarscadeautjes voor de stad Hoogstraten. Nadat vrijdag het nieuws kwam dat er voor de restauratie van de Sint-Katharinakerk een subsidie van 6,3 miljoen euro wordt vrijgemaakt, komt er nu ook nog eens subsidie van 434.621 euro voor de uitbouw van een lokaal dienstencentrum op de voormalige kloostersite in Meer.

De stad en het OCMW hadden al langer plannen om in Meer een lokaal dienstencentrum uit te bouwen. Vlaanderen heeft het licht nu op groen gezet voor een subsidie van net geen 450.000 euro. “Dankzij deze subsidie zal de stad haar plannen kunnen uitvoeren om een lokaal dienstencentrum te vestigen in de historische gebouwen van de Kloostersite in Meer”, zegt OCMW-voorzitter Jos Matthé. “Wij hopen in de loop van 2019 met de werking te kunnen starten.”

Het nieuwe dienstencentrum zal ook nauw samenwerken met verenigingen in Meer en er wordt ook gekeken naar een samenwerking met de bibliotheek. “Met de vestiging van dit dienstencentrum in Meer gaat de stad Hoogstraten een stap verder in de uitbouw van een netwerk van dienstencentra”, zegt burgemeester Tinne Rombouts. “Er lopen momenteel ook subsidiedossiers voor de restauratie van het Raadhuis in Meerle . We hopen daar op een positieve beslissing in het voorjaar van 2019.”

De kloostersite in Meer wordt op dit moment herontwikkeld. Er komen zeventien nieuwbouwwoningen. Vijf historische gebouwen worden gerestaureerd en krijgen een publieke of semipublieke functie. Een van die gebouwen, de vroegere parochiezaal met een belangrijke erfgoedwaarde, is door de stad Hoogstraten bestemd voor de inrichting van het nieuwe lokaal dienstencentrum van het OCMW. Daarvoor is een erfpachtovereenkomst afgesloten. De stad Hoogstraten investeert in het hele project 1,064 miljoen euro.