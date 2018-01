Straten bezaaid met afval 19 januari 2018

De stad Hoogstraten verspreidde 's morgens al het bericht dat het ophalen van het restafval en PMD op de planning stond. "Vele burgers hebben hun grijze containers en de blauwe zakken buitengezet. Jammer genoeg heeft de sterke stormwind fink huis gehouden", klinkt het bij de stad. "Op heel wat plaatsen lagen vuilniszakken op straat of op het fiets- of voetpad. Onze diensten hebben hun uiterste best om de rommel snel van de openbare weg te halen. Wij hopen om het begrip van iedereen." De stad deed ook een oproep aan de inwoners om zoveel mogelijk van de rommel zelf op te ruimen. In de loop van de voormiddag werden tientallen straten toch bezaaid met redelijk wat achtergebleven afval. (VTT)