Stortbui verstoort Heilig Bloedprocessie VREES VOOR SCHADE AAN KLEDIJ EN VAANDELS TOON VERHEIJEN

28 mei 2018

02u31 0 Hoogstraten De Heilig Bloedprocessie lokte gisteren op opnieuw duizenden mensen naar het centrum, maar heel lang konden ze niet van de optocht genieten. Een hevige stortbui dreef de processie volledig uit elkaar waardoor ze vroegtijdig werd afgebroken.

Het is elk jaar bang afwachten of het weer het toelaat om de Heilig Bloedprocessie te laten uitgaan. Iets voor 10 uur werd beslist om het licht op groen te zetten, hoewel er een beetje regen werd aangekondigd. "We hebben nog even gewacht, maar uiteindelijk zijn we toch vertrokken. Plots begon het inderdaad wat te druppelen, maar het leek nog even mee te vallen", vertelt Rob Brosens van de Heilig Bloedstichting die zelf naast de relikwiekast van het Heilig Bloed loopt. "We zijn eerst bij Vandersmissen onder de bomen gaan schuilen en zijn dan bij Bloemenboetiek binnengegaan. We waren er nog maar twee tellen binnen of er volgde een enorme stortbui." Ook de vele toeschouwers moesten op een of andere manier ergens een droog plaatsje zoeken. De afdaken van de kermiskramen en de horecazaken deden daarvoor dienst. Gelukkig was alles na een half uurtje weer over.





Afwachten

De kledij en de eeuwenoude vaandels werden zowat allemaal kletsnat in de gietende regen. "Ze zullen heel goed gedroogd moeten worden en het is te hopen dat het lukt tegen volgende week zondag, wanneer de processie een tweede keer uitgaat", zegt Rob Brosens. "Laat ons hopen dat het allemaal nogal meevalt, maar ik vrees dat de vaandels en dergelijke toch ook wel wat schade zullen opgelopen hebben." Jaren geleden liepen de oude vaandels ook al eens voor duizenden euro's schade op door hevige regen en stormwind. Ze werden ondertussen wel gerestaureerd.





Ook voor het nieuwe koningskoppel Abraham en Melchisedech, voor het eerst samen gespeeld door Gert Rombouts en Stijn De Rijk, was het dus een start in mineur. Al blijven de heren wel trots op de rol die ze krijgen. "De processie is voor ons niet nieuw, want we hebben al verschillende andere rollen gespeeld", vertellen Stijn en Gert. "Maar we zijn best trots dat ze ons gevraagd hebben om dit te doen. Hopelijk houden we het net als onze voorgangers ook dertig jaar of langer vol. We zijn natuurlijk nog niet zo goed op elkaar ingespeeld, want we zien elkaar nu pas voor het eerst eigenlijk (lachen)." Volgende week trekt de processie normaal weer uit, maar dan in de andere richting. Dan trekt de stoet richting WZC Stede Akkers.