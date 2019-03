Storingen stadsdiensten hersteld na blikseminslag Toon Verheijen

15 maart 2019

20u31 0

De technische problemen bij de stad Hoogstraten na de blikseminslag woensdag op de toren van de Sint-Katharinakerk zijn van de baan. Door een blikseminslag was het tijdelijk onmogelijk om het stedelijk museum, het werkhuis en sommige diensten van het OCMW te bereiken via telefoon of e-mail. Sinds vrijdagnamiddag zijn alle verbindingen hersteld.