Stedelijk Museum strikt werk van gerenommeerde 18de-eeuwse bloemenschilder uit Meer Toon Verheijen

14 maart 2019

17u05 0 Hoogstraten Het Stedelijk Museum heeft voor zo’n 3.000 euro een werk op de kop kunnen tikken van de achttiende-eeuwse bloemenschilder Pieter Faes uit Meer. En daar zijn ze trots op, want andere werken van de man hangen in musea in Cambridge, Stockholm, New York of dichter bij in Brugge, Gent en Turnhout.

Pieter Faes werd in 1750 geboren in Meer, maar verhuisde later naar Antwerpen. Het Stedelijk Museum had nog geen werk van de schilder uit de eigen gemeente, maar daar is nu verandering in gekomen. “We zagen dat het via een veiling in Frankrijk te koop werd aangeboden”, zeggen conservator Piet Van Deun en schepen Arnold Wittenberg (Hoogstraten Leeft).

“We hebben dit kunnen kopen voor 3.000 euro en dat terwijl er toch eerder al werken van hem zijn verkocht voor 40.000 euro en meer. Dat waren wel iets grotere werken, want dit schilderij is een van zijn kleinere werken. De man maakte alleen stillevens van bloemen met af en toe een stukje fruit.

Het schilderij is vanaf 17 maart te bewonderen in het Stedelijk Museum en zal een plaats krijgen in de vaste collectie.