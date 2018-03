Stan Bruyndonckx overleden 01 maart 2018

Oud-bestuurslid en voormalig jeugdafgevaardigde van Hoogstraten VV Stan Bruyndonckx is op dinsdag 27 februari overleden. De 83-jarige Stan verbleef in het WZC Stede Akkers. Hij was bestuurslid van KWB en van Fanfare Sint-Catharina en nog andere verenigingen. De uitvaartplechtigheid vindt plaats op woensdag 7 maart om 10 uur in de Sint-Katharinakerk. (VTT)