Stadsbestuur droomt van nieuw plein met ondergrondse parking in Gravin Elisabethlaan Toon Verheijen

01 april 2019

23u38 0 Hoogstraten Een ondergrondse parking in de Gravin Elisabethlaan met bovengronds een nieuw stadsplein, de Gravin Elisabethlaan afsluiten van de Vrijheid en diezelfde Vrijheid volledig herinrichten. Dat zijn de drie punten die het stadsbestuur als opdracht gaat geven aan een nog aan te duiden studiebureau. Een realisatietermijn wil voorlopig niemand vooropstellen. Een dergelijk ingrijpend plan zou in elk geval minstens enkele jaren in beslag nemen.

Het heraanleggen van de Vrijheid is al jaren een item waarover gesproken wordt en ooit zijn er al (vage) plannen en zelfs tekeningen van gemaakt, maar tot een concreet dossier is het nooit gekomen. Als je het huidige stadbestuur moet geloven, willen ze er deze legislatuur absoluut werk van maken. “We hebben enkele dagen geleden beslist om een studiebureau aan te stellen om onze globale visie uit te tekenen”, zeggen burgemeester Marc Van Aperen (Hoogstraten Leeft) en schepen Michel Jansen (N-VA). “Concreet willen we drie dingen laten onderzoeken om te zien of ze haalbaar zijn en wat de gevolgen zouden zijn.”

Stadsplein

Enigszins verrassend, maar met stip op één: een nieuw stadsplein in de Gravin Elisabethlaan wat zou aansluiten bij het groene parkje achteraan. Dat parkje zou absoluut moeten blijven bestaan. Het plein zou aangelegd worden van gevel tot gevel dus vanaf het huidige gebouw van De Roma/Le Cirq tot aan het voormalige restaurant De Tram. “We denken daarbij ook aan een ondergrondse parking”, aldus Marc Van Aperen. “Tegelijkertijd zou er dan uiteraard een knip komen van de Vrijheid naar de Gravin Elisabethlaan. Daaraan gekoppeld moeten we uiteraard een andere route zoeken voor de bussen van De Lijn en kijken naar een andere inrichting voor de Katelijnestraat.” In het plan zou dan ook de Burgemeester J. Van Aperen doorgetrokken worden naar de Alfred Oststraat. De bedoeling zou ook zijn om later participatieprojecten uit te werken met alle inwoners en andere betrokken partijen.

Vrijheid

Het derde onderdeel van de globale visie is de volledige heraanleg van de Vrijheid. “Die willen we volledig herinrichten met enkele oversteekpleinen bijvoorbeeld aan het stadhuis en het woonzorgcentrum Stede Akkers”, zegt Van Aperen. “We zullen ook moeten bekijken wat er met het parkeren moet gebeuren, met de fietspaden en dergelijke. We hebben ons als stad ook ingeschreven voor het project Straat in Vizier van de provincie Antwerpen om van de Vrijheid iets moois te maken met ook veel aandacht voor winkelen en horeca. De handelaars, eigenaars en lokale overheid steken regelmatig de koppen bij elkaar om op zoek te gaan naar een unieke identiteit voor De Vrijheid.”