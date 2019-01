Stad zoekt verantwoordelijke voor De Mosten Toon Verheijen

11 januari 2019

12u10 0 Hoogstraten Het stadsbestuur heeft een vacature uitgeschreven voor een verantwoordelijke voor het recreatiedomein De Mosten. Kandidaten kunnen zich tot 25 januari aanmelden.

Het recreatiedomein De Mosten is in handen van de stad. Voor het horecagedeelte werd vorig jaar een nieuwe concessionaris gevonden met de familie Lenaerts, maar nu is de stad ook op zoek naar een dagelijkse verantwoordelijke voor het hele domein. De verantwoordelijke moet instaan voor de dagelijkse werking van het domein en moet ook de taak van redder op zich nemen. Een reddersdiploma is daarom noodzakelijk. Tijdens de zomer is een vlotte werking de hoofdtaak en tijdens de winter moeten er onderhoudstaken uitgevoerd worden.

Voor de geïnteresseerden: de aanvangswedde is 1.554 euro bruto (4/5de), maaltijdcheques van 7,60 euro, een fietsvergoeding van 0,23 euro per kilometer of de terugbetaling van het openbaar vervoer. Kandidaten moeten voor 25 januari een motivatiebrief met cv richten aan het college van burgemeester en schepenen.

www.hoogstraten.be