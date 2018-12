Stad zoekt eigenaar van trouwring die anonieme man vond aan winkelkarren van warenhuis Aldi Toon Verheijen

27 december 2018

10u49 0 Hoogstraten Een anonieme man heeft een trouwring bezorgd op het onthaal van het stadhuis in Hoogstraten. De man vond het sieraad afgelopen maandag tussen de winkelkarren aan warenhuis Aldi in Minderhout.

De ring is van een koppel met de voornamen Maria & Jean. Ze zijn niet getrouwd in Hoogstraten. Het personeel van de stad houdt de trouwdatum - die ook vermeld staat in de ring - geheim. Wie naar het stadhuis komt en zich kan legitimeren én de juiste trouwdatum kan zeggen, krijgt zijn trouwring terug. “Dat zou toch een mooi eindejaarsgeschenk zijn”, klinkt het bij de stad.