Stad wil geen motocrossparcours 30 maart 2018

03u00 0

De Transportzone in Meer is door de provincie aangeduid als mogelijke locatie voor een permanent parcours voor gemotoriseerde sporten. Oppositie noch meerderheid zijn daar echt gelukkig mee."





Vier jaar geleden al hebben we aan het provinciebestuur duidelijk gemaakt dat we geen parcours op ons grondgebied willen. Ook niet op de transportzone", zegt schepen van Sport Roger Van Aperen (N-VA). "We gaan het dossier opvragen bij de provincie en hen nog eens duidelijk maken dat we dit echt niet willen." (VTT)