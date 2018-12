Stad wijzigt dienstverlening op stadhuis Toon Verheijen

27 december 2018

16u36 1 Hoogstraten Wie vanaf begin januari op maandagavond nog naar het stadhuis wil, zal vanaf dan een afspraak moeten maken. De stad wil op die manier de lange wachtrijen op maandagavond inkorten.

De stad maakte dit jaar werk van een betere dienstverlening op het stadhuis. Zo werd de inkomhal vernieuwd en kwam er een klantenbegeleidingssysteem. Ook de burelen en de loketten werden volledig vernieuwd zodat er ook meer privacy is voor de bezoekers. Nu ondergaat de werking nog een nieuwe wijziging en wordt er op maandagavond alleen nog gewerkt op afspraak. Wie een afspreek heeft en zich op het juiste uur aanbiedt, zal dan meteen verder geholpen worden. Een afspraak maken kan via de website op www.hoogstraten.be/afspraak-maken, 03.340.19.11 of aan het onthaal. Er wordt altijd een bevestigingse-mail gestuurd.

Vanaf januari zijn er ook nieuwe openingsuren. Op maandag is het snelloket open van 8.30 tot 12 en van 13 tot 20 uur. De andere diensten zijn open van 9 tot 12 en van 13.30 tot 15.30 uur en enkel op afspraak van 16 tot 20 uur.

Op dinsdag, woensdag en donderdag is het snelloket open van 8.30 tot 12 en van 13 tot 16.30 uur. De andere diensten zijn open van 9 tot 12 uur. Op woensdag ook van 13.30 tot 15.30 uur.

Op vrijdag tenslotte is het snelloket open tussen 8.30 en 12 uur en de andere diensten van 9 tot 12 uur. De onthaalbalie en de andere diensten zijn voortaan gesloten op vrijdag.