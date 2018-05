Stad werkt aan ontwikkeling gemeenschapscentrum 24 mei 2018

Het stadsbestuur van Hoogstraten onderzoekt de mogelijkheid om in de komende zes jaar een nieuw gemeenschapscentrum uit de grond te stampen. Momenteel zouden een vijftal locaties onderzocht worden. Mogelijk zouden in de nieuwbouw ook de bibliotheek en het IKO een plaats krijgen. Het gebouw zou daardoor meer gebruikt kunnen worden dan alleen bij avondvoorstellingen. Er wordt ook gedacht aan een foyer en een horecagedeelte. In de wandelgangen gaat het gerucht de ronde dat de oude gebouwen van VITO een mogelijke locatie zijn. Die werden recent gekocht door een projectontwikkelaar. De bedoeling is in elk geval om nog dit jaar zowel een ruimtelijk als een locatieonderzoek af te ronden. Daarna zal ook meteen de concrete invulling bekeken worden. (VTT)