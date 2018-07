Stad waarschuwt voor gevaarlijk fietspad 25 juli 2018

Het fietspad langs de Mark is volledig vernieuwd en is toegankelijk voor de fietsers, maar de stad waarschuwt wel dat het nog gevaarlijk is. Over het volledige traject vanaf Meer tot de grens met Nederland is de afwerking nog in volle gang. De bermen van het fietspad langs de Mark moeten nog worden aangevuld. Dat betekent dat er soms nog vrij grote hoogteverschillen zijn tussen het wegdek en de naastgelegen berm. De afwerking neemt vermoedelijk nog een maand in beslag. Het stadsbestuur roept op om goed op te letten, de snelheid te matigen en respect op te brengen voor tegenliggers en andere weggebruikers. Op dit moment is het fietspad alleszins ongeschikt voor groepen wielertoeristen die aan een hoog tempo willen rijden. Als de afwerking van het fietspad volledig is afgerond, kunnen de Hoogstratenaren en de bezoekers van Hoogstraten weer zalig genieten van de prachtige natuur langs de oevers van de Mark. (VTT)