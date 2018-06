Stad organiseert uitstap naar klokkengieterij 16 juni 2018

Het stadsbestuur organiseert op woensdag 4 juli een daguitstap naar de Koninklijke Klokkengieterij Eijsbouts in het Nederlandse Asten. Dat bedrijf is volop in de weer met het restaureren van de klokken van de beiaard uit de Sint-Katharinakerk. Wie deelneemt, krijgt de kans om de ateliers te bezoeken. Toppunt wordt natuurlijk de live gieting van een nieuwe klok. Om het volledige verhaal van beiaardklokken mee te krijgen volgt er ook een bezoek aan het Museum Klok en Peel, eveneens in Asten. Een gids leidt je rond door de collectie Klok. De collectie Peel is vrij te bezoeken. Tijdens de middag kan je op eigen initiatief het pittoreske Asten verkennen. (VTT)