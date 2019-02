Stad neemt deel aan ‘Expeditie Zorg’ Toon Verheijen

21 februari 2019

De stad Hoogstraten neemt deel aan ‘Expeditie Zorg’. Dat is een initiatief van de Vereniging voor Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) dat de nieuwe besturen wil stimuleren om te blijven investeren in een kwalitatief zorgaanbod. Expeditie Zorg vindt plaats tijdens de week van 25 februari tot en 1 maart. Schepen Roger Van Aperen onderstreept het belang van goede zorg in de stad. “Iedere dag worden in ons woonzorgcentrum 154 mensen verzorgd. In het restaurant van lokaal dienstencentrum Stede Akkers hebben we vorig jaar 5.162 maaltijden aangeboden. Ons dagverzorgingscentrum had in 2018 46 gebruikers. De handicar rijdt gemiddeld vaker dan drie keer per dag uit om minder mobiele personen te vervoeren. We hebben de werking van ons lokaal dienstencentrum uitgebreid naar Meerle en Meersel-Dreef.”