Stad krijgt SAVE-label 26 juni 2018

De stad Hoogstraten heeft twee jaar nadat ze het SAVE-charter ondertekende als 61ste gemeente in Vlaanderen nu ook het SAVE-label gekregen van de Vereniging voor Ouders van Verongelukte Kinderen (OVK). Het is de zestiende labeluitreiking in provincie Antwerpen.





"Het label is een mooie bekroning voor het werk dat de stadsdiensten, de lokale politie, het stadsbestuur maar ook de verenigingen en burgers hebben gedaan om de verkeerveiligheid te verbeteren", zegt burgemeester Tinne Rombouts (CD&V). De stad heeft het voorbije jaar een aantal zaken uit het SAVE-plan ook verwezenlijkt of in de pijplijn zitten zoals extra fietspaden(tussen Meer en Meerseldreef langs Hoogeind en eentje in de uitbreidingszone van industriezone De Kluis). Op lange termijn komen er ook nog langs de Ulicotenseweg en de Chaamseweg.