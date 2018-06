Stad is nu officieel kindvriendelijk 18 juni 2018

De stad Hoogstraten heeft het label 'kindvriendelijke stad' in ontvangst mogen nemen uit handen van minister van Jeugd Sven Gatz (Open Vld). Hoogstraten mag dit label de komende zes jaar dragen omdat de stad het internationale kinderrechtenverdrag actief toepast. "Het is een bekroning voor het geleverde werk van onze diensten en tegelijk ook een motivatie om in de komende zes jaar voortdurend onze jeugd te betrekken bij het uittekenen van ons beleid", zegt burgemeester Tinne Rombouts (CD&V). Oppositieraadslid Arnold Wittenberg (Hoogstraten Leeft), die op het kabinet van Gatz werkt, maakte het nieuws ook bekend. "Onze jeugddienst heeft puik werk geleverd. Kinderen werden ook echt betrokken. Zo konden bij de opening van het toeristisch seizoen vorig jaar kinderen hun droomstraat tekenen." Wittenberg pleit er ook voor om het label nu echt in de praktijk om te zetten bijvoorbeeld op speelpleinen. "Veel iets oudere kinderen vinden speeltuintjes met een schommel, een glijbaan en toestellen op wipveren doodsaai. Die moeten avontuurlijker worden." (VTT)