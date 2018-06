Stad in beroep tegen weigering sloop rusthuis 12 juni 2018

Het stadsbestuur van Hoogstraten heeft beslist om beroep aan te tekenen tegen de weigering van de sloopvergunning en nieuwbouw voor 't Gastenhuys. Het vroegere rusthuis 'O.L.V. der 7 weeën' staat sinds zes jaar leeg. Het OCMW van Hoogstraten en Groep Van Roey stelden een halfjaar geleden de plannen voor van een nieuwbouw op deze locatie. In dat nieuwe gebouw met ondergrondse parking wil het OCMW van Hoogstraten een zorgcampus onderbrengen met zeven diensten uit de zorgsector waaronder een nierdialysecentrum en 35 assistentiewoningen. De stedenbouwkundig ambtenaar weigerde evenwel op 8 mei 2018 om de bouwvergunning goed te keuren na een aantal negatieve adviezen. Toch gaat het stadbestuur in beroep. "Voor ons telt het algemeen belang. Wij willen aan de Hoogstratenaren een volledig en kwalitatief aanbod aan zorg aanbieden in een gebouw, dat zowel qua energiezuinigheid en comfort aan de hoogste normen beantwoordt", aldus OCMW-voorzitter Jos Matthé. "Naar onze mening en die van diverse geraadpleegde architecten kan dat niet in het huidige gebouw." Het OCMW is ervan overtuigd dat het nieuwbouwproject voor 't Gastenhuys alsnog de goedkeuring van Stedenbouw zal krijgen. En hoopt dat de werken aan dit project zo snel mogelijk kunnen aanvangen. (VTT)