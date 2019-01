Stad ‘huurt’ ambtenaar noodplanning

van buurgemeente Toon Verheijen

29 januari 2019

13u00 0

De stad Hoogstraten gaat een overeenkomst aan met buurgemeente Rijkevorsel om ook gebruik te maken van hun ambtenaar noodplanning. Die staat onder meer mee in voor de opmaak van noodplanning bij incidenten of bij grote evenementen waarbij er een veiligheidsplan moet opgemaakt worden. “De stad Hoogstraten heeft zo iemand niet en heeft aan ons gevraagd of ze een beroep kunnen doen op onze ambtenaar”, zegt burgemeester Dorien Cuylaerts (N-VA). “We zullen daarvoor een overeenkomst opstellen. Het is onder meer de bedoeling dat hij dan mee wordt ingezet voor begeleiding bij de Antilliaanse Feesten, de Heilig Bloedprocessie, de cyclocross en nog andere evenementen.”