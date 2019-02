Stad huldigt haar sportkampioenen Toon Verheijen

21 februari 2019

De sportkampioenen van 2018 zijn in de bloemetjes gezet. Maar liefst 26 personen werden in 2018 minstens provinciaal kampioen. Daarnaast waren er 8 ploegen die kampioen werden in hun categorie. Bij de tieners waren Bo Van Opstal (paardrijden), Lennert Meeusen (veldrijden) en Renske Buiks (paardrijden) genomineerd. Voor sportvrouw kwamen Nele Revyn (paardrijden), Elke Vermeiren (ruiterij) en Marion Medland (zwemmen) in aanmerking voor de titel. Bij de mannen was dat Bert Martens (triatlon), Bart Van Schilt (ultralopen) en Senna Roos (handboogschieten). Bij de ploegen waren Dames A van Gelvoc (volleybal), de Hoogstraatse Reddersclub (reddend zwemmen) en het 4-tal klasse licht van De Marckeruiters (paardrijden) genomineerd.