Stad heeft laagste leegstand maar stelt toch coach aan 24 april 2018

De stad Hoogstraten doet beroep op een detailhandelcoach van de provincie Antwerpen om een strategisch plan uit te werken voor de detailhandel. De bedoeling is dat de coach onder meer de klantenstroom vanuit Nederland in kaart brengt. "De Vrijheid heeft een interessant en kwalitatief aanbod van speciaalzaken, boetieks en horecazaken die ook veel Nederlanders over de vloer krijgen", stelt burgemeester Tinne Rombouts vast. "Anderzijds weten we ook dat een deel van onze inwoners de grens overtrekt omdat sommige basisproducten daar goedkoper zijn. We willen een ruimere marktkennis hebben, zodat we ons beleid hierop nog beter kunnen afstemmen." Nochtans is de leegstand vrij laag. "De leegstand in het handelscentrum is zeer laag in vergelijking met de rest van Vlaanderen. Over de hele stad bedraagt de leegstand minder dan 6 procent. In het centrum zelfs amper 4 procent. Daarmee bekleedt Hoogstraten de koppositie in de provincie." (VTT)