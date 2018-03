Stad en personeel krijgen 'GoeBezig-prijs' 15 maart 2018

De Vlaamse Vereniging Dorpsbelangen heeft de stad Hoogstraten bekroond met de GoeBezig-prijs. Dat is vooral een pluim voor het personeel van de stad. De prijs beloont gemeentebesturen of bewonersgroepen op het platteland die zich een voorbeeld tonen op het vlak van inspraak en participatie.Hoogstraten was één van de 18 genomineerden. "Onze medewerkers hebben een knap overzicht gemaakt van de dossiers, waarbij we de burgers de voorbije jaren hebben betrokken bij de besluitvorming", zegt burgemeester Tinne Rombouts. Projecten met participatie en co-creatie zijn onder andere de dorpskernvernieuwing in Meerle, de renovatie van de kapel van het woonzorgcentrum, het oprichten van een buurtzorgnetwerk en het creëren van extra bewegingsruimte in schoolomgevingen.





(VTT)