Stad en OCMW delen waterflesjes uit 10 juli 2018

Al dagenlang mogen we van een stralende zon genieten. Voor de meeste mensen zijn warme dagen aangenaam, maar kwetsbare personen als kinderen en ouderen kunnen hier last van ondervinden. De stad en het OCMW bieden daarom verkoeling met flesjes water en de nodige uitleg om voldoende voorbereid te zijn op het warme weer.





"Het is belangrijk dat kwetsbare groepen extra aandacht krijgen tijdens warme zomerdagen", klinkt het. "Organisaties en verenigingen met een werking voor kinderen werden gevraagd om extra aandacht voor de gevolgen van hitte te hebben. Er wordt telkens een flyer meegegeven waarop de voorzorgsmaatregelen staan die mensen moeten nemen als het erg warm is. Natuurlijk bieden wij ook extra hulp als we signalen ontvangen."





(WDH)