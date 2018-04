Stad creëert vlotte wandelroute voor mindermobielen 21 april 2018

03u12 0 Hoogstraten Het stadsbestuur heeft een wandeltraject uitgestippeld in de stadskern speciaal voor rolstoelgebruikers en (groot)ouders met een buggy.

De voorbije maanden werden er op verschillende plaatsen in de stadskern werken uitgevoerd. De oversteekplaats in de Dr. Versmissenstraat werd verlegd, het voetpad in de Buizelstraat werd volledig heraangelegd. De oversteekplaats op het kruispunt van de Buizelstraat en de Vrijheid werd opgehoogd zodat er geen hoogteverschil meer is. Ook op andere plaatsen werden nog aanpassingen gedaan. "We hebben die gedaan omdat rolstoelgebruikers, mensen met een rollator of een buggy, op heel wat plaatsen moeilijkheden ondervonden", zegt burgemeester Tinne Rombouts (CD&V). "Nu hebben ze een traject van zo'n drie kilometer in het stadscentrum waar ze echt zonder obstakels kunnen wandelen. We weten dat er nog veel plaatsen zijn in de stad en de deelgemeenten waar problemen zijn, maar soms kaderen aanpassingen daar in een globaal plan en zijn ze niet meteen uit te voeren."





In het kader van het SAVE-charter en het project schoolstraten zullen er overigens nog aanpassingswerken gebeuren. Zo wordt er een plan opgepakt voor een veiligere schoolomgeving (Spijker) in de Antoon De Lalaingstraat. Enkele voetwegen worden nog verhard. "Vanaf 14 mei starten er ook proefopstellingen in Meer en Minderhout", vertelt Rombouts. "De Donckstraat wordt een fietsstraat en de Schoolstraat in Minderhout wordt een echte schoolstraat."





(VTT)